الهند: لن نرضخ للرسوم الأميركية وسنغزو أسواق جديدة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539000-638921582803863563.jpg
الهند: لن نرضخ للرسوم الأميركية وسنغزو أسواق جديدة
دوليات
2025-08-30 | 09:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
63 شوهد
أكّد
وزير التجارة
الهندي
بييوش غويال بعد بدء سريان رسوم جمركية بنسبة 50% على منتجات بلاده المصدرة إلى
الولايات المتحدة
أن الهند "لن ترضخ" وهي ستركّز على "غزو أسواق جديدة".
وقال غويال خلال مؤتمر صحافي في العاصمة نيودلهي: "لن نرضخ ولن نظهر ضعفًا، وسوف نواصل التقدّم معًا ونغزو أسواقًا جديدة". وأضاف: "نحن دائمًا على استعداد لإبرام اتفاقات تجارة حرّة".
وفي قرار اتّخذه الرئيس
ترامب
ردًا على مواصلة شراء
الهند النفط
الروسي، ارتفعت الرسوم
الجمركية
المفروضة على المنتجات
الهندية
الواردة إلى
الولايات المتحدة
من 25% إلى 50% يوم الأربعاء، وفق ما نقلته
وكالة فرانس برس
.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الهندية على بدء سريان هذا التدبير، علما أنها كانت قد وصفته في السابق بأنه "مجحف وغير مبرّر وغير منطقي". وتعدّ الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الهند من الأعلى التي أقرّها ترامب منذ عودته إلى
البيت الأبيض
.
وبرغم القلق بشأن آفاق الاقتصاد
الهندي
، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الهندي بنسبة 7.8% بين أبريل ويونيو، مقارنة بالفترة الربعية عينها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية نشرت أمس الجمعة. ويعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى زيادة النفقات العامة ونموّ قطاع التصنيع وتحسّن ثقة المستهلكين.
وفي الفترة بين أبريل ويوليو، تواصلت الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة جزئيًا لأن المصدّرين قدّموا تواريخ بعض الشحنات مسبقًا، لكن الخبراء يتوقعون أن تنخفض بدرجة كبيرة مع بدء سريان الزيادات الجمركية الجديدة. وفي عام 2024، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للمنتجات الهندية، مع سلع بلغت قيمتها الإجمالية 87.3 مليار دولار.
وأعلنت
وزارة التجارة الهندية
عن نيّة الحكومة اتّخاذ تدابير في الأيام المقبلة لدعم القطاعات وتحفيز الاقتصاد. وقال غويال إنه في وسعه "التأكيد بوضوح أن الصادرات الهندية ستتخطّى هذه السنة الأرقام المسجلة في 2024-2025".
وأعلن
رئيس الوزراء
الهندي
ناريندرا مودي
في منتصف أغسطس عن نيّته تحفيز استهلاك الأسر من خلال خفض
الضرائب
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الهند ترد على قرار الرسوم الأميركية الجمركية
13:21 | 2025-08-06
الهند تشن حملة على البضائع الأميركية
14:27 | 2025-08-11
ترامب ممتعض من الهند بسبب روسيا ويهدد برفع الرسوم الجمركية
11:41 | 2025-08-04
بـ25%.. ترامب يفرض رسوماً جمركية على واردات الهند
11:16 | 2025-07-30
الهند
امريكا
الرسوم
التجارة
وزارة التجارة الهندية
الولايات المتحدة
وكالة فرانس برس
وزارة التجارة
ناريندرا مودي
البيت الأبيض
رئيس الوزراء
وزير التجارة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
دوليات
49.77%
05:59 | 2025-08-30
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
05:59 | 2025-08-30
صورة متداولة لاحدث ظهور لبشار الأسد بلحية بيضاء
دوليات
20.04%
02:32 | 2025-08-29
صورة متداولة لاحدث ظهور لبشار الأسد بلحية بيضاء
02:32 | 2025-08-29
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
اقتصاد
16.64%
03:34 | 2025-08-30
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
03:34 | 2025-08-30
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل
محليات
13.56%
18:41 | 2025-08-29
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل
18:41 | 2025-08-29
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
الأكثر مشاهدة
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ آب الى ٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
Live Talk
القهوة كما لم تعرفها من قبل - Live Talk - الحلقة ١٠٥ | 2025
10:30 | 2025-08-28
اخترنا لك
الريال الإيراني يهبط صوب أدنى مستوياته
11:17 | 2025-08-30
إصابة العشرات بحادث خروج قطار عن مساره في مصر
10:33 | 2025-08-30
رئاسة الجمهورية في صنعاء تعلن "استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء بعدوان اسرائيلي"
10:04 | 2025-08-30
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب مدينة دهدز جنوب غربي إيران
09:53 | 2025-08-30
بعد شائعات وفاته… موقع اكسيوس: ترامب بخير وسيلعب الغولف اليوم
09:26 | 2025-08-30
محكمة استئناف أمريكية تقضي بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية
09:18 | 2025-08-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.