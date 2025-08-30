زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب مدينة دهدز جنوب غربي إيران

وأفاد مركز ، بأن هذا الزلزال وقع عند الساعة 04 : 4 دقيقة عصر اليوم، وفي أعماق 8 كلم عن سطح الارض.وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الزلزال وقع على بعد 13 كيلومترا من مدينة دهدز، عند خطي العرض الشمالي 31.64 درجة والطول الشرقي 50.17 درجة.ومما ورد في هذا التقرير أيضا، بأنه لم يتم حتى الان الإبلاغ عن وقوع أي أضرار بالارواح او الممتلكات من جراء دهدز اليوم.ويذكر أن زلزال آخر بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وقع في مدينة شوش (بمحافظة خوزستان) يوم الأربعاء الماضي.