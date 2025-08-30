الريال الإيراني يهبط صوب أدنى مستوياته

تراجع سعر صرف العملة إلى 1,040,000 مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية في اليوم الأول من أسبوع العمل في ، وفقاً لمتابعي أسعار الصرف عبر الإنترنت وتاجر مقيم في .وبهذا الهبوط تقترب العملة من المستويات التاريخية المتدنية حول 1,050,000 التي سُجلت في أواخر مارس/ اذار.جاء هذا التراجع في أعقاب إحالة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، يوم الخميس، إيران إلى بسبب انتهاكها اتفاقها النووي المبرم عام 2015، مما فعّل آلية "العودة السريعة" (snapback) لمدة 30 يوماً، التي قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات التي سبق رفعها بموجب الاتفاق. وقال الرئيس الإيراني إن طهران عازمة على تفادي عقوبات جديدة.