الحوثيون يعينون رئيس حكومة جديد بعد اغتيال الرهوي

ويعد مفتاح، المولود عام 1967 في مديرية الحيمة بمحافظة ، من أبرز الشخصيات الدينية داخل الجماعة.

وارتبط اسم مفتاح مبكرا بالخطابة والتدريس في المساجد، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز الوجوه الدعوية والفكرية التي تبنت خطابا داعما للجماعة منذ نشأتها.



وقد تتلمذ على يد شخصيات دينية من بينها ، وكان له حضور واسع في المحاضرات والدورات الصيفية التي عرفت بأنها أداة رئيسية للجماعة في نشر أفكارها بين الشباب.