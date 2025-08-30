توعّد الحوثيون في ، السبت، بـ"الثأر" بعد إعلان اغتيال رئيس حكومتهم وعدد من وزرائهم في ضربة إسرائيلية على قبل يومين.





ودعا "جميع المواطنين حول العالم الى الابتعاد وعدم التعامل مع أي أصول تابعة للكيان الصهيوني، وجميع الشركات في إسرائيل للمغادرة قبل فوات الأوان". وقال رئيس للحوثيين في كلمة مصوّرة، "نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر"، مضيفا متوجها الى "تنتظركم أياما سوداوية".ودعا "جميع المواطنين حول العالم الى الابتعاد وعدم التعامل مع أي أصول تابعة للكيان الصهيوني، وجميع الشركات في إسرائيل للمغادرة قبل فوات الأوان".

وأعلنت رئاسة الجمهورية في ، عن استشهاد أحمد غالب الرهوي في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي بعدوان ، وفق بيان.