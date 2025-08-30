زلزال جديد يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا

وأشارت الخدمة إلى أن الزلزال وقع على بعد 426 كلم عن مدينة بتروبافلوفسك كامتشاسكي وأن بؤرته كانت على عمق 30.8 كلم.





يذكر أن تعرضت يوم 30 تموز الماضي لزلزال بقوة 8.8 درجة بمقياس ريختر، وهو الأقوى منذ عام 1952. ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية جراء الزلزال.