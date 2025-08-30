تعليق "إسرائيلي" على غارة صنعاء: استهدفت اجتماعا

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عن استهداف اجتماع لقادة عسكريين ومسؤولين حوثيين في العاصمة اليمنية .

وقال الجيش في بيان، "هاجمنا الخميس بنية تحتية عقد فيها اجتماع لقادة عسكريين ومسؤولين بنظام الحوثي في منطقة ".

وأضاف "من بين القيادات العسكرية المشاركة بالاجتماع المستهدف رئيس وزراء نظام الحوثي ومسؤولون بحكومته".

ولفت الجيش الإسرائيلي الى أن "الغارة على صنعاء نفذت لاستغلال فرصة استخباراتية وجرت خلال ساعات قليلة"، مضيفا "تقييم نتائج الغارة على صنعاء ما زال مستمرا بما في ذلك فحص وجود قادة عسكريين كبار آخرين".

وأعلنت رئاسة الجمهورية في صنعاء، عن استشهاد أحمد غالب الرهوي في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي بعدوان ، وفق بيان.