زلزال يضرب ولاية نيفادا الأمريكية

وقالت هيئة المسح الجيولوجي إن الزلزال هز أجزاءً من الولاية، وكان على عمق ضحل يبلغ 3.7 ميل، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار كبيرة أو إصابات.وتشير التقارير إلى أن ولاية نيفادا شهدت ارتفاعًا في النشاط الزلزالي خلال الأيام القليلة الماضية، وتواصل هيئة المسح الجيولوجي مراقبة الوضع لتقييم المخاطر المحتملة وتحليل أنماط النشاط الزلزالي.