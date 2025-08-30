محاولة اغتيال تستهدف شخصيات في يافا

وأفاد موقع "واللا" الإخباري بأن الانفجار أسفر عن إصابة عدة أشخاص: ثلاثة رجال ينتمون للمنظمة، منظمة " الإجرامية" من الشمال، وامرأتان كانتا تمران بالقرب من الموقع.وأصيب أحد الأشخاص، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجروح خطيرة في الرأس والبطن والأطراف، ونُقل المصابون الآخرون إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، وحالتهم متوسطة وطفيفة.هذا ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى الموقع، وتم خلال عمليات البحث القبض على مشتبه به تعرض للإصابة بجروح جراء الانفجار، وهو من سكان في الثلاثينيات من عمره، كان قد فر من مكان الحادث بعد الانفجار.