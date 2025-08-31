بعد 3 اشهر من "الشكوك بجثته".. حماس تؤكد مقتل محمد السنوار

ونشرت حماس صورة وهو الشقيق الأصغر لقائد حماس الشهير ، مع صور قادة اخرين وصفتهم بانه "القادة الشهداء الاطهار"، فيما لم تقدم تفاصيل عن مقتل السنوار.ومحمد السنوار هو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، قائد حماس الذي شارك في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر 2023 على ، والذي قتلته إسرائيل في القتال بعد عام من ذلك، وتمت ترقيته إلى المراتب العليا في الحركة بعد وفاة شقيقه.وكان جيش الاحتلال أكد في يونيو الماضي أنه قتل محمد السنوار في هجوم في خان قبل نحو شهر من ذلك، أي مايو، وأن جثة الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، محمد، في قبضة إسرائيل وأن عملية التعرف على جثمانه اكتملت.