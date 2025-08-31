"إسرائيل" تعلن قصف مواقع تحت الأرض لحزب الله بجنوب لبنان

وذكر الجيش في بيان له، "ضربنا قبل قليل بنى تحتية عسكرية لحزب الله تضم منشآت تحت الأرض، رصد فيها نشاط عسكري في منطقة الشقيف في ".كما ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات تحريضية في بلدة عيتا الشعب في جنوب ، وفق .وأشارت الوكالة إلى أن "مسيرة إسرائيلية نفذت بعد منتصف الليلة الماضية غارة استهدفت منزلا في بلدة عيتا الشعب في قضاء ، من دون وقوع أي إصابات".وأفادت بـ"سقوط صاروخ على طريق درب القمر في ميفدون دون أن ينفجر"، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وتشن غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.