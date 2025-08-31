أمريكا تعود لما قبل 1947 بتغيير اسم البنتاغون الى "وزارة الحرب": نركز على الهجوم لا الدفاع.. ترقبوا!

وقالت ، السبت، أن بدأت تمضي قدما في خطط لتغيير اسم (البنتاغون) إلى "وزارة الحرب"، بعد أن طرح هذه الفكرة مطلع الأسبوع الجاري.وأشارت الصحيفة الى أن استعادة المسمى القديم لأكبر وزارة في الحكومة الأميركية قد يتطلب تدخلا تشريعيا من ، لكن يبحث عن طرق بديلة لتنفيذ التغيير، مع ذلك قدم عضو الجمهوري، غريغ ستيوب، مقترح تعديل على السياسة الدفاعية السنوي يهدف لتغيير الاسم.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: "كما قال الرئيس ترامب، يتعين أن يركز جيشنا على الهجوم وليس فقط على الدفاع، ولهذا السبب أعطى الأولوية للمقاتلين في البنتاغون بدلاً من التركيز على التنوع والمساواة والشمول.. ترقبوا".وكان ترامب قد صرّح للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الاثنين الماضي بأن "وزارة الحرب" تبدو أفضل وقعا من "وزارة الدفاع"، مضيفا: "كانت تسمى وزارة الحرب، وكان لها وقع أقوى.. نريد الدفاع، لكننا نريد الهجوم أيضا".يُشار إلى أن وزارة الحرب الأميركية تحولت إلى وزارة الدفاع بشكل تدريجي بعد إقرار عام 1947، الذي وحّد الجيش والبحرية والقوات الجوية تحت منظمة واحدة هي " الوطنية". وفي عام 1949، تم تعديل القانون لاعتماد اسم "وزارة الدفاع" رسمياً، وهو النظام المعمول به حتى اليوم، بحسب صحيفة "وول ".