أمريكا تعود لما قبل 1947 بتغيير اسم البنتاغون الى "وزارة الحرب": نركز على الهجوم لا الدفاع.. ترقبوا!

دوليات

2025-08-31 | 05:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أمريكا تعود لما قبل 1947 بتغيير اسم البنتاغون الى &quot;وزارة الحرب&quot;: نركز على الهجوم لا الدفاع.. ترقبوا!
1,138 شوهد

السومرية نيوز-دوليات

بدأ مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة اسم وزارة الدفاع الى "وزارة الحرب" كما كانت قبل عام 1947، يتحول الى تطبيق على ارض الواقع، حيث بدأ أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، بالتحرك لتقديم مقترح التعديل على القانون.



وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت تمضي قدما في خطط لتغيير اسم وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى "وزارة الحرب"، بعد أن طرح ترامب هذه الفكرة مطلع الأسبوع الجاري.

وأشارت الصحيفة الى أن استعادة المسمى القديم لأكبر وزارة في الحكومة الأميركية قد يتطلب تدخلا تشريعيا من الكونغرس، لكن البيت الأبيض يبحث عن طرق بديلة لتنفيذ التغيير، مع ذلك قدم عضو مجلس النواب الجمهوري، غريغ ستيوب، مقترح تعديل على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي يهدف لتغيير الاسم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: "كما قال الرئيس ترامب، يتعين أن يركز جيشنا على الهجوم وليس فقط على الدفاع، ولهذا السبب أعطى الأولوية للمقاتلين في البنتاغون بدلاً من التركيز على التنوع والمساواة والشمول.. ترقبوا".

وكان ترامب قد صرّح للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الاثنين الماضي بأن "وزارة الحرب" تبدو أفضل وقعا من "وزارة الدفاع"، مضيفا: "كانت تسمى وزارة الحرب، وكان لها وقع أقوى.. نريد الدفاع، لكننا نريد الهجوم أيضا".

يُشار إلى أن وزارة الحرب الأميركية تحولت إلى وزارة الدفاع بشكل تدريجي بعد إقرار قانون الأمن القومي عام 1947، الذي وحّد الجيش والبحرية والقوات الجوية تحت منظمة واحدة هي "المؤسسة العسكرية الوطنية". وفي عام 1949، تم تعديل القانون لاعتماد اسم "وزارة الدفاع" رسمياً، وهو النظام المعمول به حتى اليوم، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
اخترنا لك
مصير غامض لـ"لرجل الملثم" الشهير.. هل قُتل أبو عبيدة الناطق باسم القسام؟
06:44 | 2025-08-31
إسرائيل تدعي اغتيال "أبو عبيدة" في غزة.. وجدل واسع على مواقع التواصل
06:39 | 2025-08-31
"احتوت أخطاء صارخة".. مؤسسات صحفية تحذف تقارير بعد اكتشاف "فضيحة كتابتها بالذكاء الاصطناعي"
04:55 | 2025-08-31
"إسرائيل" تعلن قصف مواقع تحت الأرض لحزب الله بجنوب لبنان
04:42 | 2025-08-31
القسام تنهي لغز "محمد الضيف": صور القائد الغامض تُنشر لأول مرة (شاهد)
04:12 | 2025-08-31
بعد 3 اشهر من "الشكوك بجثته".. حماس تؤكد مقتل محمد السنوار
01:24 | 2025-08-31

