إسرائيل تدعي اغتيال "أبو عبيدة" في غزة.. وجدل واسع على مواقع التواصل

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
09:30 AM
الى
10:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
محاولة اغتيال تستهدف شخصيات في يافا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539072-638922336333295631.jpg
إسرائيل تدعي اغتيال "أبو عبيدة" في غزة.. وجدل واسع على مواقع التواصل
دوليات
2025-08-31 | 06:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
317 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أثار ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس،
أبو عبيدة
، الملقب "بالملثم" في غارة على مدينة غزة،
جدلا
واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية أمس السبت: "إن
إسرائيل
حاولت اغتيال
أبو عبيدة
في غارة على مدينة غزة"، بينما زعم جيش الاحتلال أنه "استهدف بواسطة طائرات
سلاح الجو
قياديا مركزيا في حركة حماس بمدينة غزة" بالتعاون مع
جهاز الأمن
الداخلي الإسرائيلي "
الشاباك
" وقيادة
المنطقة الجنوبية
وبإشراف من
شعبة الاستخبارات
العسكرية.
حرب إعلامية ونفسية
تباينت ردود الفعل على المنصات الرقمية؛ إذ رأى مغردون أن استشهاد أبو عبيدة -إن صح- فهو لن يكون الأول ولا الأخير من قادة حماس الذين يقدمون أرواحهم منذ بداية الحرب، مشددين على أن المقاومة ما زالت مستمرة وصامدة وتتقدم رغم الخسائر.
في المقابل، اعتبر آخرون أن الاحتلال يضخم عبر إعلامه أي استهداف لأبو عبيدة لما له من رمزية عالية في الوعي العربي، مؤكدين أن الإعلام الإسرائيلي موجه بالكامل ويخضع لتوجيهات
الأجهزة الأمنية
والعسكرية.
وأشار مغردون إلى أن مثل هذه الأخبار تأتي في إطار "الحرب النفسية"، حيث درج الاحتلال على ترويج شائعات عن اغتيال قادة المقاومة بهدف إرباكهم، ودفعهم وسياقاتهم الاجتماعية إلى سلوكيات معينة تتيح له جمع المعلومات تمهيدا لاستهدافهم.
تبرير المجازر
وأوضح مدونون أن الاحتلال يسعى عبر هذه الادعاءات لتبرير المجازر التي ارتكبها غرب مدينة غزة، والتي أودت بحياة 8 شهداء وأدت إلى إصابة أكثر من 20 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، عبر الزعم أنه كان يستهدف أبو عبيدة.
وذكروا أن إسرائيل منذ الصباح ترتكب المجازر في مدينة غزة، وتدكها بأطنان من المتفجرات وتبررها باغتيال شخص واحد، "وكأن من تدعي استهدافه يتنقل من منطقة إلى أخرى"، وأشار هؤلاء إلى أن أبو عبيدة نفسه، الذي سبق أن أعلن الإعلام العبري عن اغتياله في شرق خان
يونس
جنوب القطاع قبل فترة، يُستخدم اليوم لتبرير مجزرة جديدة في شمال غزة.
وأضاف مدونون أن إسرائيل تستخدم "الحيلة القديمة ذاتها"، فكلما ارتكبت مجزرة بحق المدنيين، سارعت لتسويق أكذوبة استهداف شخصية مقاومة لتبرير جرائمها، محولة دماء الأبرياء إلى مجرد "أضرار جانبية".
رمزية تتجاوز الفرد
في المقابل، رأى نشطاء أن رحيل أبو عبيدة لن يغير المعطيات على الأرض فالمقاومة صامدة ولا تزال تقدم البطولات، رغم استشهاد معظم قادة الصف الأول، وأضافوا بأن الرجل الذي حظي برمزية هائلة ظل التعلق به أقرب إلى الشعور العاطفي، أشبه بالبطل في مسلسل طويل لم يتحول إلى فعل جماهيري واسع أو حراك ضاغط.
وذكر آخرون بخطابه الذي استخدم فيه أقسى عبارات العتب على الشعوب العربية والإسلامية، داعيا إياها إلى التحرك والاحتجاج وكسر القيود، دون أن يتغير المشهد كثيرا بعد ذلك.
وأشاروا إلى أن أبو عبيدة ورفاقه "أحسنوا الظن كثيرا"، ليس فقط بالجماهير، بل حتى بالتيارات الإسلامية التي كانت ترفع شعار "الأمة"، قبل أن تتحول في نظرهم إلى قوى "وطنية" أولويتها التنمية والرخاء، بعيدا عن قضايا
القدس
والأقصى التي ما زالت في خطر كبير.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي سبق أن حاول استهداف أبو عبيدة في حروبه المتكررة على قطاع غزة، بدءا من عدوان 2008، وبعد ذلك في 2012 و2014، وصولا إلى معركة "طوفان الأقصى".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
منال العالم تشعل الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي
10:31 | 2025-06-11
لاريجاني: "إسرائيل" هددت قادة إيران وسعت لاغتيال المرشد الأعلى
04:30 | 2025-06-30
"إسرائيل" تعلن اغتيال "عضو بارز" في حماس بلبنان
09:27 | 2025-07-08
"إسرائيل" تعلن محاولة اغتيال رئيس أركان الحوثيين: ننتظر نتائج الغارة
09:32 | 2025-08-29
إسرائيل تدعي اغتيال "أبو عبيدة" في غزة
وجدل واسع على مواقع التواصل
المنطقة الجنوبية
شعبة الاستخبارات
الأجهزة الأمنية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
جهاز الأمن
أبو عبيدة
سلاح الجو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
دوليات
45.34%
05:59 | 2025-08-30
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
05:59 | 2025-08-30
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
اقتصاد
21.11%
09:55 | 2025-08-30
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
09:55 | 2025-08-30
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
أمن
17.39%
02:02 | 2025-08-31
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
02:02 | 2025-08-31
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
اقتصاد
16.17%
03:34 | 2025-08-30
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
03:34 | 2025-08-30
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
اخترنا لك
مصير غامض لـ"لرجل الملثم" الشهير.. هل قُتل أبو عبيدة الناطق باسم القسام؟
06:44 | 2025-08-31
أمريكا تعود لما قبل 1947 بتغيير اسم البنتاغون الى "وزارة الحرب": نركز على الهجوم لا الدفاع.. ترقبوا!
05:05 | 2025-08-31
"احتوت أخطاء صارخة".. مؤسسات صحفية تحذف تقارير بعد اكتشاف "فضيحة كتابتها بالذكاء الاصطناعي"
04:55 | 2025-08-31
"إسرائيل" تعلن قصف مواقع تحت الأرض لحزب الله بجنوب لبنان
04:42 | 2025-08-31
القسام تنهي لغز "محمد الضيف": صور القائد الغامض تُنشر لأول مرة (شاهد)
04:12 | 2025-08-31
بعد 3 اشهر من "الشكوك بجثته".. حماس تؤكد مقتل محمد السنوار
01:24 | 2025-08-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.