Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
محاولة اغتيال تستهدف شخصيات في يافا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إسرائيل تدعي اغتيال "أبو عبيدة" في غزة.. وجدل واسع على مواقع التواصل

دوليات

2025-08-31 | 06:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إسرائيل تدعي اغتيال &quot;أبو عبيدة&quot; في غزة.. وجدل واسع على مواقع التواصل
المصدر:
الجزيرة نت
317 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

أثار ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، الملقب "بالملثم" في غارة على مدينة غزة، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية أمس السبت: "إن إسرائيل حاولت اغتيال أبو عبيدة في غارة على مدينة غزة"، بينما زعم جيش الاحتلال أنه "استهدف بواسطة طائرات سلاح الجو قياديا مركزيا في حركة حماس بمدينة غزة" بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" وقيادة المنطقة الجنوبية وبإشراف من شعبة الاستخبارات العسكرية.

حرب إعلامية ونفسية
تباينت ردود الفعل على المنصات الرقمية؛ إذ رأى مغردون أن استشهاد أبو عبيدة -إن صح- فهو لن يكون الأول ولا الأخير من قادة حماس الذين يقدمون أرواحهم منذ بداية الحرب، مشددين على أن المقاومة ما زالت مستمرة وصامدة وتتقدم رغم الخسائر.

في المقابل، اعتبر آخرون أن الاحتلال يضخم عبر إعلامه أي استهداف لأبو عبيدة لما له من رمزية عالية في الوعي العربي، مؤكدين أن الإعلام الإسرائيلي موجه بالكامل ويخضع لتوجيهات الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأشار مغردون إلى أن مثل هذه الأخبار تأتي في إطار "الحرب النفسية"، حيث درج الاحتلال على ترويج شائعات عن اغتيال قادة المقاومة بهدف إرباكهم، ودفعهم وسياقاتهم الاجتماعية إلى سلوكيات معينة تتيح له جمع المعلومات تمهيدا لاستهدافهم.

تبرير المجازر
وأوضح مدونون أن الاحتلال يسعى عبر هذه الادعاءات لتبرير المجازر التي ارتكبها غرب مدينة غزة، والتي أودت بحياة 8 شهداء وأدت إلى إصابة أكثر من 20 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، عبر الزعم أنه كان يستهدف أبو عبيدة.

وذكروا أن إسرائيل منذ الصباح ترتكب المجازر في مدينة غزة، وتدكها بأطنان من المتفجرات وتبررها باغتيال شخص واحد، "وكأن من تدعي استهدافه يتنقل من منطقة إلى أخرى"، وأشار هؤلاء إلى أن أبو عبيدة نفسه، الذي سبق أن أعلن الإعلام العبري عن اغتياله في شرق خان يونس جنوب القطاع قبل فترة، يُستخدم اليوم لتبرير مجزرة جديدة في شمال غزة.

وأضاف مدونون أن إسرائيل تستخدم "الحيلة القديمة ذاتها"، فكلما ارتكبت مجزرة بحق المدنيين، سارعت لتسويق أكذوبة استهداف شخصية مقاومة لتبرير جرائمها، محولة دماء الأبرياء إلى مجرد "أضرار جانبية".

رمزية تتجاوز الفرد
في المقابل، رأى نشطاء أن رحيل أبو عبيدة لن يغير المعطيات على الأرض فالمقاومة صامدة ولا تزال تقدم البطولات، رغم استشهاد معظم قادة الصف الأول، وأضافوا بأن الرجل الذي حظي برمزية هائلة ظل التعلق به أقرب إلى الشعور العاطفي، أشبه بالبطل في مسلسل طويل لم يتحول إلى فعل جماهيري واسع أو حراك ضاغط.

وذكر آخرون بخطابه الذي استخدم فيه أقسى عبارات العتب على الشعوب العربية والإسلامية، داعيا إياها إلى التحرك والاحتجاج وكسر القيود، دون أن يتغير المشهد كثيرا بعد ذلك.

وأشاروا إلى أن أبو عبيدة ورفاقه "أحسنوا الظن كثيرا"، ليس فقط بالجماهير، بل حتى بالتيارات الإسلامية التي كانت ترفع شعار "الأمة"، قبل أن تتحول في نظرهم إلى قوى "وطنية" أولويتها التنمية والرخاء، بعيدا عن قضايا القدس والأقصى التي ما زالت في خطر كبير.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي سبق أن حاول استهداف أبو عبيدة في حروبه المتكررة على قطاع غزة، بدءا من عدوان 2008، وبعد ذلك في 2012 و2014، وصولا إلى معركة "طوفان الأقصى".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
Play
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
عشرين
Play
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
Play
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
Play
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
Play
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
Biotic
Play
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Play
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
Play
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
Play
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
Play
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
Play
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Play
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Play
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Play
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
Play
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
عشرين
Play
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
Play
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
Play
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
Play
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
Biotic
Play
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Play
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
Play
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
Play
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
Play
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
Play
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Play
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Play
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Play
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28

اخترنا لك
مصير غامض لـ"لرجل الملثم" الشهير.. هل قُتل أبو عبيدة الناطق باسم القسام؟
06:44 | 2025-08-31
أمريكا تعود لما قبل 1947 بتغيير اسم البنتاغون الى "وزارة الحرب": نركز على الهجوم لا الدفاع.. ترقبوا!
05:05 | 2025-08-31
"احتوت أخطاء صارخة".. مؤسسات صحفية تحذف تقارير بعد اكتشاف "فضيحة كتابتها بالذكاء الاصطناعي"
04:55 | 2025-08-31
"إسرائيل" تعلن قصف مواقع تحت الأرض لحزب الله بجنوب لبنان
04:42 | 2025-08-31
القسام تنهي لغز "محمد الضيف": صور القائد الغامض تُنشر لأول مرة (شاهد)
04:12 | 2025-08-31
بعد 3 اشهر من "الشكوك بجثته".. حماس تؤكد مقتل محمد السنوار
01:24 | 2025-08-31

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.