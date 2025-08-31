بدأ الامر من تقارير ومعلومات أوردتها المنصات الرسمية للجيش الإسرائيلي، حيث ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تقديرات أجهزة الأمن تفيد بنجاح عملية اغتيال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام".وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية للإذاعة: "تتزايد التقديرات بنجاح اغتيال أبي عبيدة ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بهذا الشأن قريبا"، فيما قالت المصادر: "هذه هي المرة الثالثة منذ بداية الحرب التي تحاول فيها اغتياله – ففي المرات السابقة فشلت المحاولات، ويبدو أن هذه المرة العملية نجحت".ونقلت والحدث، عن مصدر فلسطيني، تأكيده مقتل الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، حيث أكد المصدر الفلسطيني أن إسرائيل استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم القسام، وأن القصف الإسرائيلي أدى لمقتل كل من كان موجوداً بالشقة.وأشار المصدر إلى أن أفراداً من عائلة أبو عبيدة وقيادات بالقسام، أكدوا مقتله بعد معاينة الجثة.من هو أبو عبيدة؟وأبو عبيدة، هو المتحدث باسم ، الجناح العسكري لحماس، و عرف بكنية "أبو عبيدة"، وكان يمثل حماس على ، وكان يظهر ملثماً دون الكشف عن هويته، و برز بعد حدث 7 أكتوبر ومعركة طوفان الأقصى.