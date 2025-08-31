إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي تلقى تأكيدا نهائيا بمقتل أبو عبيدة

كما ادعت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن قد نجحت في استهداف أحد أبرز الوجوه الإعلامية للجناح العسكري لحماس، والذي ظل متواريا عن الأنظار لسنوات طويلة، ولعب دورا محوريا في بث الرسائل العسكرية خلال التصعيد مع إسرائيل.وفي وقت سابق من الأحد، قال في اجتماع الكابينت: "هاجم الجيش الإسرائيلي أبو عبيدة، ونحن ننتظر النتائج".والسبت، استهدف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام " " أبو عبيدة، واسمه الحقيقي "حذيفة كحلوت"، في غارة على حي الرمال بمدينة .وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم تم باستخدام ذخائر دقيقة، مع مراقبة جوية.وأوضح أنه قبل وقت قصير من العملية، وصلت معلومات استخباراتية مركزة إلى جهاز الشاباك والمخابرات العسكرية "أمان"، وتبع ذلك انطلاق محاولة الاغتيال.