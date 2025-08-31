ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"

نشر الرئيس الأمريكي عبر منصة "تروث سوشيال" رابطا يؤدي إلى منشور على منصة "إكس" يحتوي على صورة شخصية له مصحوبة بتعليق غامض.

وجاء في التعليق: "العالم سوف يفهم قريبا. لا شيء يمكنه أن يوقف ما هو قادم".



جدير بالذكر أن لم يقدم أي تفسير أو تعليق إضافي حول سبب مشاركته لهذا المنشور أو حول المعنى المقصود من العبارة المنشورة.