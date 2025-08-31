نتنياهو يعلن بدء تنفيذ قرار احتلال غزة

كما علق على محاولة اغتيال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" : "حماس لا تبلغ، ويبدو أنه لا يوجد من يتحدث".تناول رئيس الوزراء اغتيال أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" خلال الاجتماع - والذي لم يجري تأكيده بعد - وقال ساخرا: "إعلان حماس عن أبو عبيدة لن يأتي - يبدو أنه لا يوجد من يتحدث".وأضاف: "الجيش هاجم الناطق باسم الشر أبو عبيدة وننتظر النتائج وبيان حماس متأخر ربما لأنه لا يوجد من يوضح الأمر".وفي الشأن اليمني والغارات الإسرائيلية التي قتل فيها وزراء في حكومة " " اليمنية يوم الخميس الماضي، قال نتنياهو: "وجهنا ضربة قاسية للحوثيين في وهذا فقط البداية".يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أن رئيس الوزراء نتنياهو سيجتمع بجهات أمنية لمناقشة خطة العمل ضد الأسطول البحري الضخم المتجه إلى قطاع .