حاولت إسرائيل اغتياله 3 مرات.. من هو الملثم أبو عبيدة؟

وبعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت أنه استهدف مسؤولاً بارزاً في حركة حماس بمدينة غزة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة استهدفت ، المتحدث باسم كتائب القسام.وازدادت شهرة أبو عبيدة بشكل كبير خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014 وهي الحرب التي استمرت لنحو 55 يوماً، حيث كان أبو عبيدة فيها حلقة الوصل بين المقاتلين في الأنفاق والعقد القتالية المختلفة وبين أهل غزة، وكذلك بين غزة وبين العالم.اكتسب أبو عبيدة شعبية كبيرة داخل فلسطين وفي المختلفة لمصداقيته، فلم يكن يميل للمبالغة كثيراً في وصف العمليات العسكرية، وكذلك لفصاحته وقوة لغته العربية.الظهور الأولوكان أول ظهور لأبو عبيدة سجل في عامي 2002 و2003 كأحد مسؤولي القسام الميدانيين.ثم نظم أول مؤتمر صحافي له في 2 تشرين الأول 2004 في بشمال قطاع غزة، حيث أعلن عن عدد من العمليات العسكرية التي نفذتها كتائب القسام ضد قوات ودبابات إسرائيلية ضمن عمليات أطلق عليها أيام الغضب رداً على عملية إسرائيلية في قطاع بغزة تحت اسم أيام الندم.وظهر أبو عبيدة في المؤتمر الصحافي مرتدياً قناعاً أسود به فتحات للعينين والفم وكان مسلحاً وحوله مسلحون آخرون.لم يظهر أبو عبيدة أبداً مكشوف الوجه، وبعدما استخدم القناع الأسود في بداية ظهوره، أصبح يستخدم الكوفية الحمراء لثاماً يغطي معظم وجهه ما عدا العينين، وهو ما منحه لقبه الشعبي الملثم، مقتدياً بذلك بالقيادي السابق في كتائب القسام عقل، الذي قتلته عام 1993 وكان ينفذ جميع عملياته مخفياً وجهه بكوفية حمراء. وبعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005 عين أبو عبيدة رسمياً ناطقاً باسم القسام.وعلى الرغم من السرية التي يضربها الرجل حول نفسه، تقول إسرائيل إنها تعرف هويته الحقيقية.يعد واحداً من أشهر خطاباته، والتي جعلته معروفاً للشارع الإسرائيلي أيضاً، هو إعلان أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون، في 20 تموز 2014.وقال أبو عبيدة، آنذاك، بعد سرد لعدد من العمليات العسكرية التي نفذتها كتائب القسام خلال الحرب، ثم سرد كمين نفذوه ضد عدد من المدرعات قبل أن يضيف: وقد تردد العدو في الاعتراف بالعدد الحقيقي لقتلاه في هذه العملية، فكيف له أن يخفي اختفاء الجندي شاؤول أرون صاحب الرقم 6092065. إن هذا الجندي هو أسير لدة (كتائب القسام) في هذه العملية.صوت القساموحرص أبو عبيدة على التواصل مع العالم عبر كل الوسائل المتاحة، ووجه رسائله أحياناً للفلسطينيين سواء في غزة أو أو داخل إسرائيل، وأحياناً توجه بخطابه للجمهور الإسرائيلي منتقداً، في الغالب، أداء رؤساء الحكومات والساسة الإسرائيليين، وخاطب الجمهور العربي والمنظمات الدولية كذلك.إلى جانب ظهوره في كلمات متلفزة تذيعها قناة الأقصى الفضائية وتعيد بثها قنوات أخرى، استخدم أبو عبيدة لتمرير رسائله لجمهور أوسع، فأنشأ صفحة على موقع ، وحسابات مختلفة على موقع تويتر (إكس الآن)، لكن جميع هذه الحسابات كان يجري حذفها بعد فترة، وأحياناً بعد ساعات من إنشائها.وال «أبو عبيدة، رداً على إغلاق حسابه عبر موقع تويتر، في نيسان 2016: إن "شركة (تويتر) خضعت لضغوط من قبل العدو، وهذا يعطينا انطباعاً بعدم حيادية ونزاهة هذه الشركة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأنها تنصاع لضغوط سياسية وتنحاز للجلاد الصهيوني ضد الضحية الفلسطيني".واكتفى أبو عبيدة بعد تكرار إغلاق حساباته عبر فيسبوك وتويتر بإرسال تغريداته عبر تطبيق تلغرام، والظهور في خطابات مسجلة مرئية أو صوتية تذاع على القنوات المختلفة.وحرص أبو عبيدة على أن ينقل رسائل حماس للجمهور في العديد من الملفات مثل؛ الدفاع عن ، والإعداد العسكري المتواصل، ومحاولات أسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم لاحقاً بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ولفتت العديد من تعبيراته النظر، وبعضها أصبح شهيراً مثل تعبير من مسافة صفر الذي استخدمه بشكل متكرر لوصف اشتباك قريب أو تلاحمي بين مقاتلي كتائب القسام والقوات الإسرائيلية في معارك مختلفة في غزة.وفي الحرب الحالية كثيراً ما بث رسائل حول المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة تستهدف في الغالب الشارع الإسرائيلي، وتراجعت وتيرة خطاباته وأصبحت يفصل بينها أسابيع، وفي كثير من الأحيان اكتفى بتغريدات أو بيانات مكتوبة، مما كان يثير أسئلة حول نجاته من محاولات الاغتيال أو القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.نعرف شكله واسمهعلى الجانب الآخر، كثيراً ما رد أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية على أبو عبيدة، منتقداً خطاباته ورسائله وكونه يخفي وجهه تحت كوفية.وسبق أن تعرضت قناة الأقصى لعملية اختراق إسرائيلية عُرضت خلالها صورة مزعومة لمن يعتقد الإسرائيليون إنه أبو عبيدة، وعرفته باسم حذيفة الكحلوت. ولاحقاً استخدم أدرعي الاسم والصورة نفسيهما عدة مرات.وأفاد موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي، أمس السبت، بأن إسرائيل شنت غارة على مدينة غزة استهدفت أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه هاجم قيادياً في حركة حماس بمدينة غزة، لكنه لم يفصح عن هوية الهدف.وحتى الآن لم يصدر تأكيد من حركة حماس يؤكد مقتله في الغارة الإسرائيلية.وإذا تأكد مقتله فستكون ضربة معنوية لحركة حماس التي بالفعل فقدت العديد من أبرز قادتها السياسيين والعسكريين على حد سواء، وكذلك الجمهور الذي استمع إلى خطابات أبو عبيدة لما يزيد على 20 عاماً.وقال أبو عبيدة، في البيان الذي نشره رداً على إغلاق إحدى حسابات على موقع تويتر: "سنوصل رسالتنا بطرق كثيرة ومبتكرة، وسنصرّ على طرق كل باب وفتح كل نافذة إعلامية يمكن من خلالها أن نصل إلى عقول وقلوب الملايين، التي يرغب العدو ومن يدعمه في تخديرها وتغييبها عن حقيقة الصراع على أرض فلسطين ".