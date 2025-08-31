وثيقة سرية: خطة أمريكية للوصاية على غزة

وتتضمن الخطة وضع القطاع تحت وصاية أمريكية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع تحويله إلى ما أطلق عليه لقب "ريفييرا الشرق الأوسط".وتتضمن الوثيقة، التي اطلعت عليها الصحيفة، عرضا غير مسبوق يمنح سكان خيارين: إما المغادرة الطوعية للقطاع مقابل تعويضات مالية، أو الانتقال مؤقتا إلى مناطق آمنة ومحددة داخل غزة حتى اكتمال عمليات إعادة الإعمار.ووفقا للخطة، سيحصل كل فلسطيني يملك أرضا على "رمز رقمي" صادر عن خاص بإعادة التكوين الاقتصادي. يمكن استبدال هذا لاحقا بشقة في واحدة من ست إلى ثماني مدن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخطط بناؤها في القطاع، أو استخدامه لتمويل بداية حياة جديدة في الخارج.وتشمل التعويضات المالية لمن يختار المغادرة دفعة نقدية بقيمة 5000 دولار، بالإضافة إلى دعم لتغطية إيجار لمدة أربع سنوات ومصاريف غذاء لعام كامل.وتشير الحسابات الواردة في الوثيقة إلى أن كل مغادرة فردية ستخفض التكاليف على الصندوق بنحو 23 ألف دولار مقارنة بتكاليف إبقاء الأفراد في مناطق محمية مع توفير خدمات دعم الحياة.