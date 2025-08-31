رغم الحكم بعدم قانونيتها.. ترامب يواصل مفاوضات الرسوم الجمركية

وقال غرير: "شركاؤنا التجاريون ما زالوا يعملون معنا بشكل وثيق في المفاوضات، الجميع يمضي قدماً في إبرام الاتفاقات، بغض النظر عما قد تقوله المحكمة مؤقتاً".ولم يكشف غرير عن الدول التي ما زالت تجري معها محادثات، لكنه أوضح أنه تحدث مع أحد وزراء التجارة صباح السبت.وكانت الفيدرالية في قد أصدرت يوم الجمعة قراراً بأغلبية 7 مقابل 4 قضاة، يقضي ببطلان ما يُعرف بـ«التعريفات المتبادلة» التي فرضها في أبريل نيسان، إلى جانب الرسوم التي فرضت ضد وكندا والمكسيك في فبراير شباط الماضي، لكن الحكم لا يؤثر على الرسوم المفروضة بموجب سلطات قانونية أخرى.