الصحافة الإسرائيلية تنشر صورة لابو عبيدة من غير لثام

جاء ذلك بعدما اكد وزير "الدفاع الإسرائيلي" نجاح عملية اغتيال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" .وقال الوزير كاتس: "تم القضاء على أبو عبيدة، المتحدث باسم حماس الإرهابي، في ، وأُرسل للقاء جميع أعضاء محور الشر المُحبطين من وغزة ولبنان واليمن في قاع الجحيم"، وفق قوله.وأضاف الوزير الإسرائيلي: "تهانينا لجيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) على الإعدام المُتقن".