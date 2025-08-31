تفاعل واسع لعيد ميلاد الملكة رانيا الـ55

ونشر نجلها، ولي الأمير الحسين بن عبدالله، صورة له وزوجته الأميرة ، مع والدته، بتدوينة على منصة إنستغرام، قائلاً في تعليق: "حفظك الله لنا وأطال في عمرك".ونشر الأردني صورة للملكة رانيا والملك عبدالله في هذه المناسبة، بتدوينة على صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، بتعليق ورد فيه: " يتقدّم بخالص التهاني إلى جلالة ، بمناسبة عيد ميلادها، سائلين المولى أن يحفظ جلالتها ويمدها بموفور والعافية".وتداول نشطاء صورًا ولقطات للملكة الأردنية على عدة أوسام، برز منها وسم " رانيا 55"، مقدمين تهانيهم للملكة والأسرة الملكية.ووفقًا لموقعها الرسمي، "ولدت رانيا في 31 آب 1970. وبعد حصولها على درجة البكالوريوس في من في القاهرة عام 1991، بدأت حياتها العملية في قطاع البنوك في ، ثم عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات".وفي 10 حزيـران العام 1993، تزوجت من الأمير –آنذاك- عبدالله الثاني ابن الحسـين الذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط العام 1999، ورزقا بالأمير الحسين، ولي العهد، والأميرة إيمان والأميرة والأمير هاشم.