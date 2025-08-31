فرنسا تمنع تجار مخدرات من منح أطفال فقراء لوازم مدرسية

وجاء ذلك بعد أن أعلن في وقت سابق من الأسبوع، وعبر منصة عن نية الشبكة إقامة فعالية خيرية، يوم السبت الفائت، لتوزيع لوازم مدرسية، قبل يومين فقط من انطلاق العام الدراسي.واعتبر محافظ المقاطعة أن "العمل الخيري" الذي أطلقته عصابة "أف في"، وهي جماعة مرتبطة بتجارة في حي فورشيفييه، يهدف إلى "نشر صورة إيجابية للجريمة المنظمة المرتبطة بالتجارة".ورأت المحافظة أن من شأن هذا التوزيع أن "أن يعزز أفعال عصابة أف في وسمعتها"، وشددت على "ضرورة منع المخاطر التي تهدد النظام العام والأخلاق العامة". كما سلطت الضوء على "انتشار تجارة المخدرات" في إحدى أفقر مقاطعات .هذا الأسلوب الدعائي عادة ما يعتمده تجار المخدرات حول العالم، ويهدف إلى كسب ولاء السكان وضمان صمتهم وعدم تعاونهم مع ، كما ومحاولة كسب "شرعية" ما داخل المجتمع. وهي أساليب تساعد على جذب الشباب وحتى الأطفال وضمهم إلى العصابات.ويسعى تجار المخدرات لتأمين بيئة مناسبة للقيام بنشاطاتهم الإجرامية ومحاولة كسب ولاء السكان بأساليب تتراوح بين الإغراء بالمساعدات وتقديم أنفسهم كضامن للأمن وبين الترهيب لفرض الولاء القسري.ولتجميل صورتهم، يعمد تجار مخدرات إلى تقديم مساعدات مالية وأخرى عينية بهدف خلق انطباع بأنهم يهتمون بمجتمعهم وباحتياجاته، وللقول إن الدولة التي تحاربهم هي التي تقوم بإهمال حاجات الناس. وقد يموّل هؤلاء إنشاء ملاعب ومراكز شبابية أو تنظيم بطولات وأنشطة محلية.ترويج منفعة وهميةويدخل تجار الممنوعات أحيانا على خط الخلافات بين المواطنين لتعزيز صورتهم كحام لهم وضامن للأمن. مما يشعر الناس بالحاجة إلى هؤلاء لضبط الأمور وحل المشاكل.ويظهر تجار المخدرات أنفسهم على أنهم يواجهون البطالة والفقر ويؤمنون فرص عمل للشباب من خلال توظيفهم في أعمال مرتبطة بالاتجار.ومن الأمثلة على هذه الأساليب قيام تجار مخدرات في بعض ضواحي مرسيليا بتوزيع المال على الأطفال أو رعاية نواد شبابية. وفي تنظم كارتيلات المخدرات أحيانا حملات إغاثة خلال الكوارث.هي إذا أساليب يحاول تجار المخدرات من خلالها إيهام السكان بأن نشاطهم يعود بالمنفعة على المجتمع بأكمله، وأن مصالح الجميع ترتبط بهذه التجارة أو بالنشطين فيها. وتصعب هذه الأساليب من مهام الدولة في مكافحة الاتجار بالمخدرات.