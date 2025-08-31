قائد الجيش الإسرائيلي: سنستهدف قادة حماس في الخارج

وقال زامير، في بيان نقلته "وكالة الصحافة الفرنسية": "استهدفنا أمس أحد كبار قادة (حماس)، ... لم تنتهِ عملياتنا بعد، فمعظم قادة (حماس) المتبقين موجودون في الخارج، وسنصل إليهم أيضاً".ونقلت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي كابتن عن زامير قوله إن عملية اغتيال أبو عبيدة "تنضم إلى سلسلة هجمات مهمة نفذها الجيش الإسرائيلي في ولبنان وسوريا وفي جبهات أخرى".وكان الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق من اليوم، أن أبو عبيدة اغتيل في هجوم إسرائيلي بقطاع .ولم يصدر ردّ فوري من "حماس" أو "كتائب القسام" على ذلك.وكان الإسرائيلي أكد، الأحد، استهداف أبو عبيدة. وقال إن الداخلي (الشاباك) والجيش نفّذا السبت "هجوماً على المتحدث باسم (حماس)... أبو عبيدة. نحن لا نعلم النتيجة النهائية حتى الآن، وآمل ألا يكون بيننا بعد الآن".وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أكد، السبت، استشهاد 66 شخصاً على الأقل في ضربات إسرائيلية، طالت إحداها بناية سكنية قرب مفترق التايلندي بحي الرمال في غرب مدينة غزة.ويرجّح أن تكون هذه البناية التي فيها أبو عبيدة وعدد من أفراد عائلته.وكان أبو عبيدة أحد قياديي "حماس" الذين أعلنوا عن هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.