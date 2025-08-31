ترامب ينفجر في وجه مقاول بالبيت الأبيض: غبي

ونشر عبر منصة "تروث سوشيال" مقطعاً من المراقبة، قال إنه يُظهر العمال وهم يُحدثون "شقاً كبيراً" في الحجر الجيري الفاخر خلال نقلهم نباتات باستخدام عربة معدنية.كما أبدى غضبه من مشرف العمل الذي كان يراقب ما يحدث دون تدخل، و"يرتدي نظارات شمسية بينما يتضرر الحجر".وأكد ترامب أن الأسطح ذات الجودة العالية كانت دائما ضمن أولوياته، خصوصا بحكم خلفيته في قطاع البناء، مشيرا إلى أن حديقة الورود أصبحت الآن "أجمل مما كان يتصور عند تصميمها".وأوضح أنه "لاحظ بنفسه شقا قبيحا يمتد لأكثر من 25 ياردة في الحجر"، متعهدا "باستبداله على نفقة المقاول، مع حرمانه من تنفيذ أي أعمال مستقبلية في ".وختم ترامب منشوره بالقول: "لقد ضبطناهم متلبسين. اجعلوا عظيمة مرة أخرى".