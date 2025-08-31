اسم واحد على قائمة اغتيالات إسرائيل في غزة.. من هو؟

ويؤكد الجيش الإسرائيلي وجهاز أنه سيتم تصفيته أيضًا، وأنه مدرج على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية.وإلى جانب اسم الحداد، وفق التقرير العبري، تظهر سلسلة من أسماء كبار قادة حماس في الخارج، الذين صنفتهم مصادر أمنية إسرائيلية أيضًا على أن مصيرهم ، لكن مهام اغتيالهم مُوكلة إلى رغم تشكيل وحدة خاصة بذلك في الشاباك خلال الفترة الأخيرة، وسط خلافات في الموساد لتأخر في التنفيذ منذ عملية اغتيال هنية، ووفق فإن الموافقة على تنفيذ هذه العمليات تقع على عاتق القيادة السياسية لتل أبيب.وحسب التقديرات العبرية فإن كان هدفًا رئيسًا، سواء بسبب الضرر العسكري أم السياسي الذي ألحقه بإسرائيل، ولكن الأهم من ذلك كله، أن تصفيته تُمثل نجاحًا على مستوى الحرب النفسية، فقد كان أبو عبيدة شخصيةً محوريةً مقربةً جدًا من خلية الإخوة محمد ويحيى السنوار ومحمد الضيف.