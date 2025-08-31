إيران تطلق تحذيراً نارياً: ردنا على أي خطأ إسرائيلي سيطال حتى من يدعمونها

وقال العميد : "إذا وقع اعتداء مرة أخرى، لن يكون الصهاينة وحدهم عرضة لردنا بل إن داعميهم أيضا سيكونون مسؤولين، فبنك أهداف مكتمل، وفي حالة تكرار الاعتداء، لن تكون فقط بل من يدعمها أيضًا سيتم استهدافه"، حسب وكالة " " الإيرانية.وأكد أن أهم عامل لانتصار إيران في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، كان التضامن الوطني وحضور الشعب، مضيفا أنه "في هذه المعركة، تم تدمير 21 نقطة حيوية للكيان الصهيوني بالكامل، وتمكنت إيران بالاعتماد على صواريخها الجديدة من إكمال بنك أهدافها بدقة أقل من متر".