حديث خليجي جديد يخص التأشيرة الموحدة والسكك الحديدية

وفي مقابلة مع صحيفة "القبس"، رد جاسم البديوي على سؤال حول خطط في ظل التطورات الحالية، اقتصاديا وتكنولوجيا وأمنيا، بالقول: "طموحنا لا يعرف حدودا، إذ تمضي دول في تنفيذ مبادرات عديدة، تستهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وتحفيز الابتكار، وقد أثمرت هذه الجهود تنامياً لحجم التجارة البينية بين دول المجلس، مسجلةً نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء".

وأضاف البديوي: "كما نعمل على تحقيق العديد من المشاريع الاستراتيجية، التي سيكون لها أثر على جميع القطاعات الاقتصادية، في مقدمتها مشروع ، الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي لمسافة تزيد على 2100 كيلومتر"، لافتا إلى أن هذا المشروع "سيوفر فرصا واعدة لقطاعي الأعمال والمال لتطوير والاستثمار في هذا المشروع الواسع النطاق، لا سيما في توطين الصناعات المتعلقة بإنشائه وتشغيله وصيانته، والذي يستهدف الانتهاء منه بحلول عام 2030".



وأردف الأمين العام لمجلس التعاون لدول : "بالإضافة إلى ذلك، أصبح مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي من المشاريع الاستراتيجية بين دول المجلس، وهناك خطط لتوسيع تجارة الكهرباء والربط مع العديد من والدولية".



كما لفت البديوي إلى اكتمال مشروع ربط المخالفات المرورية بين دول المجلس بنسبة %95، مشددا على أهمية مشروع تبادل البصمات والمعلومات بين دول المجلس لمنع دخول المبعدين والعناصر الإجرامية، منوها بأن الاستراتيجية الخليجية لمكافحة تعد الأولى من نوعها إقليمياً بهدف تجفيف منابع السموم.



وفي حين كشف أن الخليجية الموحدة ستقر قريبا، لتسهيل تنقل الأفراد وجذب السياحة ودعم التجارة والاستثمار، تحدث جاسم البديوي عن أمن الخليج قائلا: "من الناحية الأمنية يعمل مجلس التعاون على مواكبة التطورات والأحداث، وتعزيز التعاون الأمني المشترك عبر 25 لجنة أمنية متخصصة وفرق فرعية عدة في مختلف المجالات الأمنية، لتعزيز أمن الخليج ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار، مما يعكس الالتزام برفع كفاءة العمل، وتوحيد الجهود بين الدول الأعضاء".