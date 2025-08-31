روسيا تعلن تحرير أراضي جنوب جمهورية دونيتسك

أعلن حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تحرير كامل أراضي جنوب الجمهورية.

وقال بوشيلين في رسالة مصورة نُشرت عبر قناته على "تلغرام": "كانت هناك بلدة واحدة أخيرة متبقية، والآن أصبح كل شيء مكتملا. على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، جميع مدننا، جميع مناطقنا محررة، فيما يتعلق بجنوب الجمهورية. هذا أمر مهم حقا".

وأضاف "لذلك كلمات شكر خاصة لجميع المقاتلين، لجميع أفراد مجموعة قوات 'فوستوك' (الشرق)".