حالة من الرعب في أشهر منطقة تركية

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن "الحادث وقع ليل أمس السبت، في حي بيوغلو، حيث تعرض رجل كان يسير في الشارع لاعتداء من قبل 8 من المتحولين جنسيا".وحاول الرجل الذي لم يفهم ما يحدث أن يدافع عن نفسه، لكن المجموعة حاصرته وضربته بشكل مبرح بالركلات واللكمات والهراوات، وخلال الاعتداء، سُمع أحد أفراد المجموعة وهو يوجه تعليمات لرفاقه قائلا: "خذوه إلى الوسط"، فيما سقطت إحدى الطاولات الخارجية لمتجر قريب.لاحقا، تدخل المواطنون لفض الشجار، وغادر الرجل الذي تعرض للضرب المكان بعد ذلك، فيما قام أحد المواطنين بتسجيل لحظات العراك الذي حدث في الشارع بواسطة هاتف محمول.