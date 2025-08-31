نتنياهو يكشف عن تنفيذ "عملية عسكرية في سوريا

وقال نتنياهو، إنه "تم تنفيذ عملية عسكرية في قبل أيام"، لكنه امتنع عن الكشف والخوض في التفاصيل.وأضاف "خلال اليوم الأخير اغتلنا واحدًا من قيادات حماس، وقبل أيام اغتلنا معظم حكومة الحوثيين، وفي نوجّه ضربات لحزب الله، وفي سوريا عملنا عسكريًا قبل أيام، ولن أخوض في التفاصيل"، بحسب وصفه.