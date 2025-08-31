الكشف عن تفاصيل خطة ترامب بشأن مستقبل غزة

وقالت الصحيفة، اليوم الأحد، إنها اطلعت على الوثيقة التي تقع في 38 صفحة وتتضمن التفاصيل المتعلقة بإعادة إعمار وإدارة بعد انتهاء الحرب.وحسب الصحيفة، فإن الخطة تنص على أن سكان غزة سيضطرون لمغادرة أماكنهم بشكل مؤقت على الأقل، حيث سيتم نقلهم إلى بلد آخر أو إلى مناطق محددة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار.ويفترض أن مالكي الأراضي الذين سيوافقون على تقديم أراضيهم لإعادة الإعمار، ستعرض عليهم "أصول رقمية" سيكون من الممكن استخدامها لشراء العقارات في أماكن أخرى أو الحصول على شقة في إحدى "المدن الذكية" التي من المخطط أن يتم تشييدها في قطاع غزة.وتتضمن الخطة أيضا تعويضات ومدفوعات مالية لسكان قطاع غزة بحجم 5 آلاف دولار للسكان الذين سيضطرون لمغادرة القطاع.ووضعت السلطات الأمريكية مشروعا لإقامة لإعادة إعمار غزة تحت اسم GREAT Trust، وهو يقضي بإدارة قطاع غزة من قبل لمدة 10 سنوات على الأقل.وتخطط لجذب استثمارات بحجم لا يقل عن 100 مليار دولار لتنفيذ المشروع الذي يفترض أن يعود على المستثمرين بفائدة تقدر بأربعة أضعاف.وكتبت الصحيفة تقول إن الخطة تم وضعها من قبل مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.ولم يعلق والخارجية الأمريكية على تقرير " " على الفور.تجدر الإشارة إلى أن كان قد تحدث في وقت سابق عن نيته فرض السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".