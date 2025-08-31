زلزال بقوة 6.2 درجة يهز جنوب شرقي أفغانستان

هز بقوة 6.2 درجة، اليوم الأحد، جنوب شرقي .

وقالت وسائل إعلام دولية، " بقوة 6.2 درجة يهز جنوب شرقي ".

وكان زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر هز منطقة هندوكوش في أفغانستان في 19 آب الحالي.

وتشهد مناطق عدة في أفغانستان نشاطًا زلزالياً مستمراً، وسجلت عدة هزات أرضية خلال الفترة الأخيرة.