مركز عمليات يبلغ عن وقوع حادثة في البحر الأحمر

وجاء في البيان: "تلقى مركز عمليات في المملكة المتحدة بلاغا عن حادث على بُعد 40 ميلا بحريا ينبع، قرب .وأوضح المركز: "أبلغ بأنه شاهد تناثرا للمياه بالقرب من سفينته ناتجا عن مقذوف مجهول، وسمع دويا قويا. جميع أفراد الطاقم بخير، والسفينة تواصل رحلتها.وأكد البيان أن "السلطات تُجري تحقيقا في الحادث. وتُنصح السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى مركز عمليات النقل البحري في المملكة المتحدة".