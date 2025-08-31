ترامب يتحدث عن العلاقات مع القوى النووية

وسئل خلال مقابلة مع موقع "The "، عما إذا كان قراره بالسماح لـ 600 ألف طالب صيني بالدراسة في الجامعات الأمريكية خلال عامين نابعا من كون ذلك سيفيد ، أم أنه مجرد جزء من تكتيكاته في المفاوضات مع . ورد الرئيس الأمريكي على محاوريه من "The Daily Caller" مؤكدا أنه لديه "علاقات جيدة جدا" مع رئيس ، مضيفا: "أعتبر أنه من المهين جدا للدولة عندما تقول "لقيادتها" أنك لن تقبل طلابها"، كما أعرب عن رأيه بأن رفض الطلاب من الصين "سيضر بالنظام".كما سئل عما إذا كان يتوقع من الصين أي خطوات مقابلة ردا على قرار السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في الولايات المتحدة، حيث أكد ترامب: "لا، لا أحتاج إلى أي شيء في المقابل. الأمور تسير على ما يرام بيننا، وهم يدفعون لنا مليارات الدولارات".وقال ترامب: "أعتقد أن التعايش بشكل جيد مع الدول هو أمر جيد، وليس سيئا، خاصة مع القوى النووية"، مكررا مرة أخرى موقفه الذي مفاده أنه كان من الممكن تجنب الصراع في أوكرانيا لو بقي على رأس بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.