"أسيد" ينعى شقيقه أبو عبيدة

وقال في مقطع فيديو على منصة "اكس"، "الحمد لله الذي اختارنا أن نعيش في أرض الرباط ارض والحمد لله الذي جعلنا نقدم الشهداء".وأضاف "هذه الارض المباركة الطاهرة ارتوت بدماء من خيرة شبابها وخيرة قادتها".وأعلن وزير "الدفاع الإسرائيلي" نجاح عملية اغتيال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" .وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، الأحد، أن المؤسسة الأمنية تلقت تأكيدا نهائيا بشأن اغتيال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، المعروف باسم أبو عبيدة، وذلك في أعقاب هجوم شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة يوم أمس.