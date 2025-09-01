الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط إسرائيلية في البحر الأحمر

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان، تابعته ، انه "استهدفنا بصاروخ بالستي سفينة SCARLET RAY النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر".وأضافت ان "العملية البحرية أدت إلى إصابة السفينة الصهيونية بشكل مباشر".وأكدت الاستمرار بـ"نصرة الشعب الفلسطيني من خلال منع الملاحة الإسرائيلية والسفن المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة، فضلا عن قصف اهداف العدو في الأراضي المحتلة".