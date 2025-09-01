Alsumaria Tv
مقتل واصابة 1500 شخص بزلزال قوي في افغانستان

دوليات

2025-09-01 | 02:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مقتل واصابة 1500 شخص بزلزال قوي في افغانستان
398 شوهد

السومرية نيوز-دوليات

أعلنت إدارة مكافحة الكوارث في طالبان، اليوم الاثنين، مقتل واصابة مالايقل عن 1500 شخص بزلزال ضرب شرقي أفغانستان ليلة امس.



وقالت إدارة مكافحة الكوارث بحسبما نقلت وسائل اعلام أفغانية، إن "الزلزال الذي ضرب ولاية كنر شرقي أفغانستان، ليلة أمس أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص وإصابة 1000 آخرين، وذلك في محافظات وته بور، مانوكي، ووادي جبه، وسوكي، ونورغل".

وتضاربت الأرقام الرسمية حول الخسائر منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال بينما لا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة مستمرة، فيما قالت السلطات إن هناك مخاوف من مقتل وإصابة المئات في زلزال بقوة 6 درجات ضرب إقليم كونار الوعر في شمال شرق أفغانستان.

ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.
تابع قناة السومرية على منصةX 
اخترنا لك
الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط إسرائيلية في البحر الأحمر
01:56 | 2025-09-01
"أسيد" ينعى شقيقه أبو عبيدة
18:21 | 2025-08-31
ترامب يتحدث عن العلاقات مع القوى النووية
17:01 | 2025-08-31
مركز عمليات يبلغ عن وقوع حادثة في البحر الأحمر
16:17 | 2025-08-31
زلزال بقوة 6.2 درجة يهز جنوب شرقي أفغانستان
15:33 | 2025-08-31
الكشف عن تفاصيل خطة ترامب بشأن مستقبل غزة
15:16 | 2025-08-31

