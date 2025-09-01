مقتل واصابة 1500 شخص بزلزال قوي في افغانستان

وقالت إدارة مكافحة الكوارث بحسبما نقلت وسائل اعلام أفغانية، إن "الزلزال الذي ضرب ولاية كنر شرقي ، ليلة أمس أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص وإصابة 1000 آخرين، وذلك في محافظات وته بور، مانوكي، ووادي جبه، وسوكي، ونورغل".وتضاربت الأرقام الرسمية حول الخسائر منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال بينما لا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة مستمرة، فيما قالت السلطات إن هناك مخاوف من مقتل وإصابة المئات في بقوة 6 درجات ضرب إقليم كونار الوعر في شمال شرق أفغانستان.ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.