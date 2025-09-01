إيران تعلن قرب الاجتماع مع وكالة الطاقة الذرية لبحث برنامجها النووي

وأضاف إسلامي في تصريحات نقلتها أن الاجتماع المرتقب يأتي في إطار المباحثات الجارية بشأن آليات التفتيش والإشراف على الأنشطة النووية.وأوضح أن التفتيش الأخير الذي جرى في محطة بوشهر النووية تم وفق قانون ، وبإذن من أمانة ، حيث حضر مفتشان دوليان للإشراف على عملية استبدال الوقود قبل مغادرتهما.وانتقد اإسلامي ما وصفه بـ"تأثير نظام الهيمنة" على الدولية، مشيرا إلى أن "المشكلة الأساسية تكمن في شخصية ".وأكد في الوقت ذاته أن القوانين الدولية واضحة ومستندة إلى ، غير أن ما يحدث هو تطبيق "انتقائي ومعايير مزدوجة".وفيما يتعلق بآلية "الزناد"، شدد إسلامي على أن هذه القضية ليست جديدة، وأن كانت تتوقعها مسبقا، مضيفا: "أعداؤنا دائما يبحثون عن ذرائع لممارسة الضغط على الشعب الإيراني، لكن هدفهم في إخضاع البلاد فشل رغم العقوبات".