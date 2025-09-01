احباط تهريب كمية مخدرات بطريقة غريبة وجديدة

وذكرت وكالة "بترا" أن أحبطت فجر اليوم الاثنين، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع، وجرى التعامل معها وإسقاطها وضبط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بعد رصدها في موقعين مختلفين، من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع وإدارة ".وأضافت "تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".المصدر: "بترا"