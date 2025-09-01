خسوف كلي.. هل سيشاهد من قبل العالم العربي؟

وأوضح الزعاق أن "القمر مساره قريب من الشمس هذه الأيام، ولذلك بعد أسبوع سينخسف القمر خسوفا كاملا في يوم الأحد القادم، 15 1447 هجري الموافق 7 ايلول 2025".وبيّن الزعاق أن "الخسوف يكون على مراحل جزئيا ثم كاملا ثم جزئيا ثم يتلاشى، وأنه سيبدأ في تمام الساعة 9.12 مساء وينتهي في تمام الـ 1.28 من بعد منتصف الليل".وأشار الخبير الفلكي إلى أن "هذا الخسوف سيُشاهد في العالم العربي علاوة على استراليا وآسيا ومعظم بلدان أوروبا وإفريقيا".والخسوف الكلي للقمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما تمر الشمس والأرض والقمر على خط واحد في محاذاة شبه تامة، بحيث يقع القمر بالكامل داخل الجزء الأعمق والأكثر ظلمة من ظل الأرض.