ممنوع دخول كانون للبيت الأبيض

– دولي

منعت الممثلة المخضرمة ديان كانون، البالغة من العمر 88 عامًا، من دخول هذا الأسبوع، بعد اكتشاف جهاز تناقضًا في تاريخ ميلادها المدوّن بجواز سفرها، وفق ما وثّقته كانون وأصدقاؤها في فيديو نُشر على .

وسافرت كانون برفقة زميلتيها الممثلتين كيم دوغلاس وتريسي بريغمان، بالإضافة إلى الشخصية والطاهية كريستين أفانتي فيشر، إلى العاصمة للترويج لبودكاست جديد بعنوان "مائدة الله".

وقالت دوغلاس، التي صوّرت الفيديو عبر "إنستغرام": "نحن على استعداد لجولة رائعة، ولدينا رجال وجميع العملاء الفيدراليين، لكن لا يمكننا الدخول لأن أحدهم كذب بشأن عمره"، في إشارة إلى كانون، التي اعترفت بابتسامة: "قبل سنوات، كذبت بشأن عمري في جواز السفر".

وعلّقت أفانتي فيشر مازحة: "إذا دخلنا، ستكون معجزة من الله". أما كانون، فقد أعادت نشر الفيديو على حسابها، وكتبت: "وسأفعلها مرة أخرى... الرقم مجرد رقم، ما يهم هو الحب".

وتعد كانون واحدة من أبرز الشخصيات في صناعة الترفيه، حيث بدأت مسيرتها الفنية في برامج تلفزيونية في خمسينيات الماضي، وظهرت لأول مرة على عام 1962. وجاء دورها الرائد عام 1969 في مسرحية "بوب وكارول وتيد وأليس"، الذي أكسبها أول ترشيح لجائزة الأوسكار.



كما تُعد كانون أول امرأة تُرشح لجائزة الأوسكار عن عمل قدمته أمام الكاميرا وخلفها، بعد ترشيحها لفيلم "الرقم واحد" عام 1976.

على الصعيد الشخصي، تزوجت كانون من الممثل كاري غرانت عام 1965 وأنجبت منه ابنة واحدة، قبل الانفصال عام 1968.

كما تزوجت لاحقًا من المستثمر العقاري فيمبرغ بين عامي 1985 و1991، وعاشت علاقات عاطفية مع شخصيات عامة، من بينها .

وفي تصريحات سابقة لمجلة People، أكدت كانون أنها لا تزال تواعد، مشيرة إلى أنها كانت على علاقة بعدة أشخاص مميزين، واصفة بعضهم بـ"أصدقاء مع منافع".