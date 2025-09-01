بوتين وترامب لم يتفقا على الالتقاء بزيلينسكي.. هذه الأسباب

وقال أوشاكوف لقناة " 1" : "على حد علمي، يواصل الجانبان الأمريكي والروسي العمل، استنادا إلى هذا الاتفاق (الذي تم التوصل إليه في ألاسكا)، بما في ذلك التواصل مع قادة الدول الأخرى".وأضاف: "حتى الآن، ما يُذاع في الصحافة ليس بالضبط ما اتفقنا عليه. الآن يتحدثون عن لقاء ثلاثي، وعن لقاء بين وزيلينسكي. ولكن على حد علمي، لم يكن هناك اتفاق محدد بين بوتين وترامب بشأن هذا الأمر".وأفادت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية في وقت سابق، أن مستاء من مطالب والقادة الأوروبيين بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا، ويعتبرها "غير واقعية".وبحسب المصادر، فإن ترامب أصبح "أكثر نفاد صبر" خلال عملية التفاوض، ويعبر على انفراد عن استيائه من أن "محاولاته الدبلوماسية" لم تنجح بعد. كما يعتقد الرئيس الأمريكي أن "على أوكرانيا أن تتقبل" الخسارة المحتملة لأجزاء من أراضيها لإنهاء النزاع مع روسيا.يذكر أنه في 15 أغسطس، عُقد لقاء بين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا.وفي بيان صحفي هو بمثابة خلاصة للمفاوضات، أعلن بوتين أن تسوية النزاع الأوكراني كانت الموضوع الرئيسي للقمة. وفي 18 أغسطس، عقد ترامب اجتماعًا في مع وقادة .وعقب اللقاء اتصل ترامب ببوتين، وكما أفاد مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف، أعرب الرئيسان عن دعمهما لاستمرار المشاورات المباشرة بين وكييف، وتم النظر أيضا في فكرة رفع مستواها.ولاحقا أوضح وزير الخارجية الروسي ، أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، شريطة أن يكون العمل في هذا الاتجاه صادقا ولا يسعى إلى جر إلى الحملة العدوانية الأوروبية.