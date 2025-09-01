ثلاث دول تدعو الأمم المتحدة لمنع فرض عقوبات على إيران

وكان وزراء خارجية دول "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا، ، فرنسا) أعلنوا الأسبوع الماضي في بيان مشترك أنهم أبلغوا عن إطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على خلال 30 يوما في ما يسمى بـ"الاستعادة الفورية".وقال وزراء الخارجية الروسي والإيراني والصيني وعباس عراقجي ووانغ يي: "نحث أعضاء بشدة على رفض مبادرة وألمانيا وبريطانيا المتعلقة بتفعيل آلية استعادة العقوبات، والتأكيد على التزامهم بمبادئ القانون الدولي والدبلوماسية المتعددة الأطراف".كما دعا الوزراء في الرسالة "الترويكا الأوروبية" إلى التخلي عن النهج الهدام تجاه الجانب الإيراني.في عام 2015، وقعت وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران صفقة نووية، تنص على رفع العقوبات مقابل الحد من تطوير البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.ثم انسحبت خلال الفترة الرئاسية السابقة لدونالد في مايو 2018 من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت فرض العقوبات على جمهورية .ردا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص التزاماتها بشكل تدريجي في إطار الاتفاقية، متخلية على وجه الخصوص عن القيود في الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.