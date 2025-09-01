الصفحة الرئيسية
مقابل اتفاق.. إيران تعلن استعدادها لخفض تخصيب اليورانيوم
ثلاث دول تدعو الأمم المتحدة لمنع فرض عقوبات على إيران
دوليات
2025-09-01 | 13:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
177 شوهد
وجه وزراء خارجية
إيران
وروسيا والصين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
، يحثون فيها
مجلس الأمن
على منع دول "الترويكا الأوروبية" من إعادة فرض العقوبات على إيران.
وكان وزراء خارجية دول "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا،
ألمانيا
، فرنسا) أعلنوا الأسبوع الماضي في بيان مشترك أنهم أبلغوا
مجلس الأمن الدولي
عن إطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على
إيران
خلال 30 يوما في ما يسمى بـ"الاستعادة الفورية".
وقال وزراء الخارجية الروسي والإيراني والصيني
سيرغي لافروف
وعباس عراقجي ووانغ يي: "نحث أعضاء
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
بشدة على رفض مبادرة
فرنسا
وألمانيا وبريطانيا المتعلقة بتفعيل آلية استعادة العقوبات، والتأكيد على التزامهم بمبادئ القانون الدولي والدبلوماسية المتعددة الأطراف".
كما دعا الوزراء في الرسالة "الترويكا الأوروبية" إلى التخلي عن النهج الهدام تجاه الجانب الإيراني.
في عام 2015، وقعت
بريطانيا
وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران صفقة نووية، تنص على رفع العقوبات مقابل الحد من تطوير البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
ثم انسحبت
الولايات المتحدة
خلال الفترة الرئاسية السابقة لدونالد
ترامب
في مايو 2018 من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت فرض العقوبات على جمهورية
إيران الإسلامية
.
ردا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص التزاماتها بشكل تدريجي في إطار الاتفاقية، متخلية على وجه الخصوص عن القيود في الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
