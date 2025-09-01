طبيعة انفجار حلب

وذكرت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "صوت الانفجار الذي سمع في حلب هو تفجير لمخلفات حرب فجرتها الهندسة في الجيش العربي السوري غربي المحافظة".ومؤخرا، كان قد دوى انفجار في 17 اب في حي الميسر بحلب، وتبين بعد التحقيق وحسب المعطيات أن الفاعل شخص صاحب سوابق ومتعاط للمخدرات، أقدم على تفجير نفسه بقنبلة يحملها إثر خلافات مع عائلة طليقته.كما وقع في 11 تموز الماضي، انفجار داخل مستودع سري تحت الأرض يحتوي على ذخائر قديمة تعود لمخلفات النظام النظام السابق، وذلك في موقع كتيبة دفاع جوي سابقة بمنطقة النيرب شرقي حلب، ما أسفر عن إصابة 14 مدنيا بجروح متفاوتة.