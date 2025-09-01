"أسطول الصمود" يعاود الانطلاق صوب قطاع غزة

ويشارك في الإبحار على متن الأسطول عدد كبير من النشطاء والشخصيات الدولية البارزة.

ويضم الأسطول عشرات القوارب والسفن القادمة من وإيطاليا واليونان ودول أوروبية أخرى، تحمل على متنها مساعدات إنسانية ومئات الناشطين من 44 دولة، إلى جانب مشاركة أكثر من 30 ألف شخص في الفعاليات المساندة لانطلاقه.وأكد القائمون على المبادرة أن انطلاق الأسطول يشكل ردا مباشرا على صمت إزاء الحصار المستمر، ورسالة واضحة بأن المدنيين في لهم الحق في الحصول على المساعدات دون قيود، وأن استمرار الحصار يمثل انتهاكا للقانون الدولي والحقوق الإنسانية الأساسية.