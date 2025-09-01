الصفحة الرئيسية
حصيلة مفجعة لضحايا زلزال في أفغانستان
2025-09-01 | 18:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
394 شوهد
أعلنت
أفغانستان
، أن واحدا من أسوأ الزلازل في البلاد
أودى
بحياة أكثر من 800 شخص بينما أُصيب ما لا يقل عن 2800، في وقت يجد به رجال الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى المناطق النائية بسبب وعورة التضاريس الجبلية وسوء الأحوال الجوية.
ودعا المتحدث باسم
وزارة الصحة
في
كابل
شرفات زمان إلى تقديم مساعدات دولية، لمعالجة الدمار الناجم عن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات وضرب البلاد قرب منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات.
وقال وفق "رويترز": "نحتاج إلى هذه المساعدات لأن الكثير من الناس لاقوا حتفهم وهدمت منازلهم".
وأفاد المتحدث باسم حكومة
طالبان
ذبيح الله مجاهد
، أن الزلزال
أودى
بحياة 812 شخصا في إقليمي كونار وننكرهار في الشرق.
ويكافح رجال الإنقاذ للوصول إلى مناطق جبلية نائية معزولة عن شبكات الهاتف المحمول على طول الحدود
الباكستانية
، حيث انهارت المنازل المبنية على المنحدرات من الطوب اللبن من جراء الزلزال.
وقالت المسؤولة في
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق
الشؤون الإنسانية
(أوتشا) كيت كاري، وفق "رويترز": "تأثرت منطقة الزلزال أيضا بأمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، لذا فإن خطر حدوث الانهيارات الأرضية والصخور كبير جدا، لهذا السبب أصبح من الصعب المرور عبر العديد من الطرق".
وأضافت أن فرق الإنقاذ والسلطات تحاول التخلص من جيف الحيوانات بسرعة للحد من خطر تلوث موارد المياه، وذكرت السلطات أن عدد القتلى ربما يرتفع مع وصول فرق الإنقاذ إلى مناطق أكثر عزلة.
يشار الى أن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز، أول أمس الأحد، جنوب شرقي
أفغانستان
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
