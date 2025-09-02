بكين: البيان الختامي لاجتماع بوتين والرئيس الصيني لم يتضمن أي ذكر للأزمة الأوكرانية أو قمة ألاسكا

ووفقا لـ" "، قال الرئيس الروسي خلال اللقاء الثنائي إن " مستعدة للحفاظ على التعاون الاستراتيجي مع ، وتعزيز الاتصالات رفيعة المستوى، وتوسيع التعاون التجاري في مختلف المجالات، بما يعزز تطوير العلاقات الثنائية على مستوى عال".بدوره أعرب عن استمرار بلاده بتعزيز العلاقات رفيعة المستوى مع روسيا والتنسيق الفوري للمواقف بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الرئيسية بين البلدين".وأكد ضرورة أن "إنشاء البلدان مشاريع تعاون نموذجية وتعزيز تكامل أعمق للمصالح والتعاون في المحافل والمنصات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" ومجموعة العشرين".وذكر التلفزيون الصيني أن "الصين وروسيا وقعتا أكثر من 20 وثيقة للتعاون الثنائي تغطي مجالات الطاقة والفضاء والذكاء الاصطناعي والزراعة والتفتيش والحجر الصحي والرعاية الصحية والبحث العلمي والتعليم والإعلام".