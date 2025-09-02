علاقة رومانسية تطيح برئيس "نستله"

وقالت الشركة السويسرية لصناعة قهوة وأغذية الحيوانات الأليفة "بورينا"، إن "مجلس إدارتها أمر بإجراء التحقيق تحت إشراف رئيس بول بولكي والمدير المستقل الرئيسي إيسلا، بدعم من مستشار خارجي مستقل".وقال بولكي: "كان هذا قرارًا ضروريًا. قيم نستله وحوكمتها تُشكلان أساسًا راسخًا لشركتنا. أشكر على سنوات خدمته في نستله".ولم تُحدد شركة نستله هوية الموظف ذي العلاقة بفريكس.وأفاد مصدر مطلع على الوضع بأنه لا تربط أي عضو في مجلس الإدارة أي علاقة به. ولم يُجب فريكس على طلب التعليق.وتعدّ إقالة فريكس أحدث تغيير جذري في المناصب العليا في نستله خلال ما يزيد قليلاً عن عام.وفي عام 2024، عيّنت نستله فريكس خلفًا للرئيس التنفيذي ، في محاولة لإنعاش النمو في ظلّ معاناة الشركة من ركود المبيعات.وأُقيل شنايدر، أول شخص من خارج الشركة يدير نستله منذ عام 1922، لعدم ملاءمته ثقافيًا من قِبل مجلس الإدارة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "وول " سابقًا.وتولى فريكس، الذي سبق له إدارة أعمال نستله في أوروبا وأمريكا اللاتينية، قيادة الشركة في أيلول 2024.وكان فريكس، وهو من قدامى الصناعة وانضم إلى شركة نستله في عام 1986، يسعى إلى تنشيط نمو المبيعات في أكبر شركة لتصنيع الأغذية المعبأة في العالم، التي تصنع كل شيء من رقائق الشوكولاتة نستله تول هاوس إلى بيتزا ديجيورنو.