حصيلة مفجعة لضحايا زلزال في أفغانستان
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539262-638923956023853107.webp
علاقة رومانسية تطيح برئيس "نستله"
دوليات
2025-09-02 | 03:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
131 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت شركة نستله العالمية، إنها أقالت رئيسها التنفيذي
لوران
فريكس على الفور، بعدما أظهر تحقيق داخلي وجود علاقة رومانسية غير معلنة بينه وبين مرؤوس مباشر، وهو ما يمثل انتهاكًا لقواعد السلوك في المجموعة، وفق صحيفة "
وول ستريت
جورنال".
وقالت الشركة السويسرية لصناعة قهوة
نسكافيه
وأغذية الحيوانات الأليفة "بورينا"، إن "مجلس إدارتها أمر بإجراء التحقيق تحت إشراف رئيس
مجلس الإدارة
بول بولكي والمدير المستقل الرئيسي
بابلو
إيسلا، بدعم من مستشار خارجي مستقل".
وقال بولكي: "كان هذا قرارًا ضروريًا. قيم نستله وحوكمتها تُشكلان أساسًا راسخًا لشركتنا. أشكر
لوران
على سنوات خدمته في نستله".
ولم تُحدد شركة نستله هوية الموظف ذي العلاقة بفريكس.
وأفاد مصدر مطلع على الوضع بأنه لا تربط أي عضو في مجلس الإدارة أي علاقة به. ولم يُجب فريكس على طلب التعليق.
وتعدّ إقالة فريكس أحدث تغيير جذري في المناصب العليا في نستله خلال ما يزيد قليلاً عن عام.
وفي عام 2024، عيّنت نستله فريكس خلفًا للرئيس التنفيذي
مارك شنايدر
، في محاولة لإنعاش النمو في ظلّ معاناة الشركة من ركود المبيعات.
وأُقيل شنايدر، أول شخص من خارج الشركة يدير نستله منذ عام 1922، لعدم ملاءمته ثقافيًا من قِبل مجلس الإدارة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "وول
ستريت جورنال
" سابقًا.
وتولى فريكس، الذي سبق له إدارة أعمال نستله في أوروبا وأمريكا اللاتينية، قيادة الشركة في أيلول 2024.
وكان فريكس، وهو من قدامى الصناعة وانضم إلى شركة نستله في عام 1986، يسعى إلى تنشيط نمو المبيعات في أكبر شركة لتصنيع الأغذية المعبأة في العالم، التي تصنع كل شيء من رقائق الشوكولاتة نستله تول هاوس إلى بيتزا ديجيورنو.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
من الأخير
عواصف الانسحاب تربك أشرعة الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٥٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-01
من الأخير
عواصف الانسحاب تربك أشرعة الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٥٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-01
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-01
Live Talk
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
10:30 | 2025-09-01
Live Talk
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
10:30 | 2025-09-01
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
