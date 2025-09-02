خلال شهر.. بلجيكا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين

وكتب بريفو في منشور على منصة «إكس»، أنّ « ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة! وهناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية».وفي نهاية تمّوز، أعلن الرئيس لفرنسي أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من 9 ولغاية 23 أيلول. ومذّاك أعلنت أكثر من 12 أنّها ستحذو حذو .وفي منشوره قال الوزير «نظراً للمأساة الإنسانية الجارية في فلسطين، وبخاصة في غزة، وفي مواجهة أعمال العنف التي تمارسها في انتهاك للقانون الدولي (...) اضطرت بلجيكا إلى اتخاذ قرارات حازمة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإرهابيي حماس».وأضاف أنّ «بلجيكا ستنضمّ إلى الدول الموقّعة على إعلان ، ممهدةً الطريق نحو حلّ الدولتين، وبالتالي الاعتراف بهما».وسبق لكندا وأستراليا أن أعلنتا عزمهما على الاعتراف بدولة فلسطين، فيما أعلنت أنها ستفعل ذلك إذا لم توافق إسرائيل على وقف لإطلاق النار في غزة.