خلال شهر.. بلجيكا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين
دوليات
2025-09-02 | 06:26
أعلن وزير الخارجية
البلجيكي،
ماكسيم
بريفو، اليوم، أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في
نيويورك
في أيلول الجاري، مشيراً أيضاً إلى عزم
بروكسل
على فرض «عقوبات صارمة» على
إسرائيل
.
وكتب بريفو في منشور على منصة «إكس»، أنّ «
بلجيكا
ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة! وهناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية».
وفي نهاية تمّوز، أعلن الرئيس لفرنسي
إيمانويل ماكرون
أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من 9 ولغاية 23 أيلول. ومذّاك أعلنت أكثر من 12
دولة غربية
أنّها ستحذو حذو
فرنسا
.
وفي منشوره قال الوزير «نظراً للمأساة الإنسانية الجارية في فلسطين، وبخاصة في غزة، وفي مواجهة أعمال العنف التي تمارسها
إسرائيل
في انتهاك للقانون الدولي (...) اضطرت بلجيكا إلى اتخاذ قرارات حازمة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإرهابيي حماس».
وأضاف أنّ «بلجيكا ستنضمّ إلى الدول الموقّعة على إعلان
نيويورك
، ممهدةً الطريق نحو حلّ الدولتين، وبالتالي الاعتراف بهما».
وسبق لكندا وأستراليا أن أعلنتا عزمهما على الاعتراف بدولة فلسطين، فيما أعلنت
بريطانيا
أنها ستفعل ذلك إذا لم توافق إسرائيل على وقف لإطلاق النار في غزة.
مقالات ذات صلة
البرتغال تعلن انضمامها للدول التي تنوي الاعتراف بدولة فلسطين
12:05 | 2025-07-31
وزير الخارجية الفرنسي: 15 دولة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
06:01 | 2025-07-30
تعليق أمريكي "مثير" بعد عزم أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين
16:32 | 2025-08-11
البرتغال تتجه نحو الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة الشهر المقبل
03:51 | 2025-08-01
بلجكا
فلسطين
الاعتراف
أعلن وزير الخارجية
إيمانويل ماكرون
السومرية نيوز
إيمانويل ماكر
مانويل ماكرون
سومرية نيوز
دولة فلسطين
دولة غربية
